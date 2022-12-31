Минск, 31 декабря, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Глава Белоруссии Александр Лукашенко подарил ведущим телепрограммы «Доброе утро, Беларусь!» двух кроликов. При этом он пожелал, чтобы они жили весь следующий год и за ними был хороший уход, что принесет счастье самим журналистам. Об этом говорится в новогоднем эфире телеканала «Беларусь-1».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Александр Лукашенко

«Чтобы эти кролики у вас долго жили. Это главное в этом году. Если кролик будет жить в этом году, хорошо жить, то и вам будет хорошо», — пожелал Лукашенко.

Глава Белоруссии провел экскурсию для журналистов на кроликовую ферму, продемонстрировав различные породы символа 2023 года — декоративные, калифорнийские, бургундские, породы «немецкая ангора».

Как рассказала работница президентского подворья, Лукашенко любит бывать здесь, сам косит траву для кроликов. У него в хозяйстве имеются также коровы, лошади, страусы, декоративные куры и другие домашние животные. И все они, по свидетельствам сотрудников подворья, чувствуют заботу владельца, радуясь его приходу.