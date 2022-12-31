Пекин, 31 декабря, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту Российской Федерации Владимиру Путину выразил полную поддержку и готовность к продолжению углубления сотрудничества двух стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Готов поддерживать тесные контакты с президентом Путиным и вести наши страны к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях на благо народов двух стран», — цитирует Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая 31 декабря.

Ранее сообщалось, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил с Новым годом президента Российской Федерации Владимира Путина.