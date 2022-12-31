Москва, 31 декабря, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил всех военнослужащих с Новым годом. Поздравление 31 декабря распространила пресс-служба Минобороны РФ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Сергей Шойгу

«Дорогие боевые товарищи! Друзья! В уходящем году всем нам выпали серьёзные испытания, изменившие привычный ход времени», — процитировали в пресс-службе министра.

Он отметил сложность военно-политической обстановки, в которой приходится встречать этот праздник: идут попытки перечеркнуть историю нашей страны, сносят памятники тем, кто победил фашизм, начали осквернять всё российское.

«В этих условиях предстоящий новогодний праздник остаётся не только доброй народной традицией, но и приобретает более глубокий смысл, являясь символом наших надежд на мирное будущее», — сказал глава Минобороны.

Шойгу подчеркнул важность службы на постах в текущее время, так как те, кто заступает на боевое дежурство, защищает не только Россию, но и её будущее. Он указал на то, что уходящий год отмечен «бессмертными подвигами, самоотверженным мужеством и героизмом в борьбе с неонацизмом и терроризмом».

Министр поблагодарил также медиков, работников ВПК, волонтёров и всех, кто помогает российской армии или восстановлению территорий, которые освободили от нацистов.

«Мы всегда будем помнить наших товарищей, пожертвовавших собой при выполнении боевых задач во имя спасения мирных людей от геноцида и насилия только за право говорить по-русски. Память о них будет жить в сердцах народов России вечно», — сказал Шойгу.