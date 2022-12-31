Привет с МКС. Космонавты пожелали жителям России идти вперёд и созидать
Москва, 31 декабря, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Поздравление с орбиты с наступающим Новым годом прозвучало от российских космонавтов, сообщает 31 декабря Роскосмос.
Иван Шилов ИА REGNUM
Роскосмос
Видеообращение записали Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин. Космонавт Прокопьев пожелал жителям России: «Будьте счастливы, смело идите вперёд и созидайте!»
Также с МКС прозвучали пожелания благополучия, душевного тепла, здоровья, единения.