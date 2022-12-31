Землетрясение произошло в Анапе и Новороссийске
В Анапе и Новороссийске произошло землетрясение
Анапа, Краснодарский край, 31 декабря, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано в акватории Черного моря, Анапе и Новороссийске, сообщило 31 декабря ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Иван Шилов ИА REGNUM
Землетрясение
Согласно полученным данным, землетрясение произошло 31 декабря в 08:00. Эпицентр землетрясения находился в 35 км от поселка Сукко, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Отмечается, что жертв и разрушений нет, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.
Как ранее передавало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали сейсмологи на территории Чили.