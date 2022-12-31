Киев, 31 декабря, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Самый большой на территории Украины памятник великому русскому поэту Александру Пушкину, который находится в Киеве, был осквернён вандалами, разрисовавшими его краской. Об этом 31 декабря сообщает прокиевское издание «Страна. ua» в своём телеграм-канале.

Prymasal Памятник Александру Пушкину в Киеве

«В Киеве разрисовали красной и желтой краской самый большой на Украине памятник Пушкину», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что нападению вандалов подвергся памятник Пушкину в одноимённом парке в районе Шулявка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что действия радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевики которого в 2001 году взорвали две крупнейшие в мире статуи Будды в Афганистане, напоминает решение киевского режима о сносе памятников императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову в Одессе.