Белгород, 31 декабря, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Белгороде около 300 человек эвакуировали из торгового центра «Мегагринн», сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

В ведомстве сообщили, что причиной эвакуации стало короткое замыкание в холодильнике.

«Произошло короткое замыкание в холодильнике, возгорания не последовало», — сообщили в пресс-службе, отметив, что людей эвакуировали «на всякий случай».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за задымления на борту следовавший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска.