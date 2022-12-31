В Белгороде эвакуировали людей из ТЦ «Мегагринн»
Из ТЦ «Мегагринн» в Белгороде эвакуировали людей
Белгород, 31 декабря, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Белгороде около 300 человек эвакуировали из торгового центра «Мегагринн», сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Иван Шилов ИА REGNUM
МЧС
В ведомстве сообщили, что причиной эвакуации стало короткое замыкание в холодильнике.
«Произошло короткое замыкание в холодильнике, возгорания не последовало», — сообщили в пресс-службе, отметив, что людей эвакуировали «на всякий случай».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за задымления на борту следовавший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска.