Пекин, 31 декабря, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом. Об этом 31 декабря сообщили в эфире Центрального телевидения Китая.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Российской Федерации Владимир Путин 31 декабря обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее издание Global Times отмечало важность плодотворного сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой для урегулирования ситуации на евразийском континенте.