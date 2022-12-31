В Киевской области происходят экстренные отключения света
Киев, 31 декабря, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Экстренные отключения электроэнергии продолжаются в Киевской области, сообщает 31 декабря ДТЭК.
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Украинская энергокомпания пояснила, что отключать подачу электричества она вынуждена, чтобы «сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании».
Энергетики добавили, что пока не удаётся вернуться к графикам стабилизационных отключений. Что касается Киева, то здесь три сотни домов в настоящий момент не снабжаются электроэнергией.
Ранее о подобной ситуации ДТЭК информировала жителей Одессы. В Днепропетровской области при этом энергетики заявили о том, что графики стабилизационных отключений действуют.
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