Варшава, 31 декабря, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В наступающем году конфликт на Украине не завершится. Такой прогноз сделал польский генерал Леон Коморницкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористический режим

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По мнению бывшего заместителя главы Генерального штаба Войска польского, боевые действия, возможно, прекратятся в 2024 году, пишет Bankier.

При этом он отметил, что 2023 год станет решающим для судьбы Украины, а ход конфликта и действия киевского режима будут всё больше зависеть от поставок вооружений с Запада, в том числе и от США.

«Деньги, которые США тратят на войну, — лучшее доказательство того, что американцы прекрасно осознают, что эта война не закончится в 2023 году», — сказал Коморницкий.

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Генерал при этом добавил, что в следующем можно будет увидеть «определённые симптомы», которые будут говорить о том, что стороны конфликта стали склоняться к его прекращению. Он пояснил, что такой вариант возможен, если подобные ожидания станут разделять США и Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по денацификации демилитаризации Украины. В декабре глава Российского государства допустил, что спецоперация «может стать длительным процессом».

Ранее шаманы в Перу предсказали, что конфликт на Украине завершится уже в следующем году. Предполагается, что мирное соглашение будет заключено до августа 2023 года.