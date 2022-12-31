Анкара, 31 декабря, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Глава минобороны Турции Хулуси Акар не исключил совместных действий турецких и сирийских властей по очистке северных районов Сирии от террористов. Он заявил об этом 31 декабря по итогам прошедших 28 декабря в Москве переговоров с главой минобороны Сирии Али Махмудом Аббасом, его слова приводит газета Hürriyet.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Если по итогам этих переговоров мы сумеем преодолеть проблемы, которые касаются обороны и безопасности, конечно, возможно», — сказал он.

Также Акар добавил, что власти Турции делали и продолжат делать в будущем всё возможно для защиты своих прав, интересов и обеспечения безопасности.

Отметим, на состоявшейся 28 декабря в Москве первой за 11 лет встречи глава минобороны Сирии и Турции Али Махмуда Аббаса и Хулуси Акара российскую стороны представлял министр обороны РФ Сергей Шойгу.