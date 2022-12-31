Москва, 31 декабря, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Агент службы безопасности киевского террористического режима ликвидирован в Лисичанске. Об этом 31 декабря РИА Новости сообщил источник в силовых структурах республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

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Операцию по выявлению и задержанию украинского шпиона совместно провели сотрудники российских спецслужб и МВД, уточнил собеседник агентства.

По его словам, при задержании подозреваемый оказал сопротивление: бросил в силовиков гранату и выкрикивал националистические лозунги. В результате его ликвидировали на месте.

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Известно, что агент СБУ планировал теракты на территории Луганской Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФСБ РФ сообщили о предотвращении теракта на Северном Кавказе. По подозрению в подготовке преступления, которое он планировал по заданию киевских спецслужб, был задержан украинский мигрант.