В Китае рассказали о важности сотрудничества России и КНР
Москва, 31 декабря, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Издание Global Times в своей публикации 31 декабря рассказало о важности партнерства между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, а также о ролях двух стран на евразийском континенте.
«В знак солидарности с другими народами Москва и Пекин настойчиво продвигают многополярность и большую демократизацию международных отношений, решительно выступая против попыток Вашингтона навязать всем свои идеалы и спровоцировать новую холодную войну», — говорится в опубликованном сообщении.
Отмечается, что наращивание плодотворного сотрудничества происходит, несмотря на попытки западных стран воспрепятствовать этому.
Ранее сообщалось, что 30 декабря президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеосвязи.