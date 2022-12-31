Москва, 31 декабря, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Издание Global Times в своей публикации 31 декабря рассказало о важности партнерства между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, а также о ролях двух стран на евразийском континенте.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Китай и Россия

«В знак солидарности с другими народами Москва и Пекин настойчиво продвигают многополярность и большую демократизацию международных отношений, решительно выступая против попыток Вашингтона навязать всем свои идеалы и спровоцировать новую холодную войну», — говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что наращивание плодотворного сотрудничества происходит, несмотря на попытки западных стран воспрепятствовать этому.

Ранее сообщалось, что 30 декабря президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеосвязи.