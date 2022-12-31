Днепропетровск, Украина, 31 декабря, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Проблемы с электроснабжением могут возникнуть в Днепропетровске, хотя удалось выйти на стабилизационные графики отключения света, сообщает 31 декабря ДТЭК. В Одессе действуют экстренные отключения.

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

Отметив, что в Днепропетровской области происходит возврат «к графикам стабилизационных отключений», в украинской энергокомпании пояснили, что ситуация в энергосистеме по-прежнему тяжёлая.

«Поэтому просим с пониманием отнестись к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергосистемы», — заявили в днепропетровском филиале компании.

Что касается Одессы, то здесь пока действуют только экстренные отключения света и к стабилизационным графикам вернуться не получилось.

Напомним, в ряде украинских регионов наблюдаются проблемы с энергоснабжением. В частности, электростанции местные энергетики периодически отключают, ориентируясь на оповещения о воздушных тревогах.