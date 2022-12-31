Париж, 31 декабря, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В департаменте на севере Франции Па-де-Кале введен оранжевый уровень погодной опасности из-за риска наводнения. Об этом утром 31 декабря сообщает метеорологическое агентство Франции Météo France.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Департамент О-де-Франс также приведен в состояние готовности из-за риска наводнения.

Кроме того, метеорологическое агентство также объявило «оранжевую тревогу» в департаменте Финистер на западе Франции и Кот-д’Армор на северо-западе Франции: первый из-за ветра, наводнений и ливней, а второй из-за сильного ветра.

Столкнувшись с риском наводнений, Météo France предупреждает, что могут произойти отключения электроэнергии, а дамбы могут быть «ослаблены или затоплены».

Сообщается также, что 31 декабря 2022 года станет самым жарким за всю историю Франции. В ночь с 30 на 31 декабря в Париже было 15,8°C, что делает эту ночь самой жаркой за всю историю зимы в столице.