Санкт-Петербург, 31 декабря, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве в Тихвинском районе Ленинградской области мужчины и женщины. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержанный

Напоминается, что 28 декабря в квартире в поселке Мехбаза Тихвинского района Ленинградской области тела мужчины 1972 года рождения и женщины 1979 года рождения с огнестрельными ранениями в голову.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий был установлен мужчина 1981 года рождения, причастный к совершению преступления, который скрылся на территории Ярославской области. В настоящее время подозреваемый задержан на территории Ярославской области в порядке статьи 91 УПК РФ и с ним проводятся определенные следственные действия», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после того, как подозреваемый в двойном убийстве будет доставлен в Ленинградскую область в суд направят ходатайство о взятии его под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во Флориде двое партнёров по бизнесу застрелили друг друга на территории принадлежащего им совместного предприятия