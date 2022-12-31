Молдавия, 31 декабря, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Европейский союз в начале 2023 года направит Молдавии финансовую помощь в размере 250 миллионов евро. Об этом сообщили в представительстве Евросоюза в беседе с журналистами 31 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Отмечается, что финансовая помощь выделена в связи с экономическим кризисом, который Молдавия переживает из-за роста цен на энергоресурсы.

«Завершаем еще один год, полный вызовов и успехов, подтверждением намерений ЕС продолжать поддерживать проевропейские устремления Молдавии. В следующий период ЕС окажет Молдавии финансовую поддержку в размере 250 миллионов», — говорится в распространенном сообщении дипломатического ведомства.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял о намерении поддерживать Украину в 2023 году.