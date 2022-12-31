Москва, 31 декабря, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Спать до вечера после празднования Нового года не следует, но и переутомляться — тоже, считает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Николай Васильев. Празднование Нового года в Москве. 1940-е

«Как бы вы ни провели новогоднюю ночь, не стоит отсыпаться весь день 1 января, — рассказал он в интервью РИА Новости. — Если вы проспите слишком долго, вечером будет сложно заснуть, и в результате нарушится весь режим, который сложно восстанавливается».

Врач порекомендовал провести 1 января не на диване, но и не за экстремальным спортом: следует выбрать щадящий вариант нагрузки. Да и обычные спортивные нагрузки следует «отложить хотя бы ещё на один день».

Напомнив о том, что употребление спиртного влияет на обмен веществ, врач пояснил, что питательные вещества, которые требуются мышцам при нагрузках, не так интенсивно будут доставляться из-за обменных изменений.

Поскольку не хотелось бы травм, «горнолыжному склону лучше предпочесть равнину», отметил врач, предложив на 1 января ограничиться прогулкой на свежем воздухе.