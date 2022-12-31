Иркутск, 31 декабря, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту схода трёх тепловозов с рельсов на станции Гидростроитель в Иркутской области, в результате чего было остановлено движение по Байкало-Амурской магистрали (БАМ), возбудили следователи. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба Восточного межрегионального управления на транспорте СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«По факту схода [с рельсов] трёх тепловозов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что сумма причинённого Восточно-Сибирской железной дороге в результате инцидента ущерба составляет выше 1 млн рублей, и отмечается, что также было полностью приостановлено движение по БАМу.

Отметим, ранее стало известно, что в ночь на 31 декабря при следовании электровоза с семью тепловозами по первому главному железнодорожному пути 338-м км станции Гидростроитель ВСЖД сошли с рельсов три из них.