Луганск, 31 декабря, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о важности консолидации сфер жизнедеятельности республики с Российской Федерацией в 2023 году.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Леонид Пасечник

«Перед руководством республики стоит задача консолидации всех сфер жизнедеятельности Луганской Народной Республики с Российской Федерацией», — сказал Пасечник в интервью ТАСС 31 декабря.

Также временно исполняющий обязанности ЛНР заявил о важности в 2023 году достичь всех целей, поставленных в рамках специальной военной операции.

Ранее Леонид Пасечник сообщал, что не считает возможным для правозащитных организаций принудить Киев к выполнению Женевских конвенций.