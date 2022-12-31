Луганск, 31 декабря, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Международные правозащитники так и не смогли принудить Киев к выполнению Женевских конвенций. Об этом 31 декабря в интервью ТАСС сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам врио главы ЛНР, правозащитные организации не смогут принудить Киев к выполнению Женевских конвенций, в частности, того, что касается обращения с пленными военными республики, попадающими в украинский плен. Международные организации показывают свою несостоятельность и бессилие.

Врио главы ЛНР назвал украинских силовиков «нелюдями», которые «издеваются над военнопленными».

«Психологическое и моральное воздействие — меньшее, чему подвергаются наши бойцы, не говоря уже о постоянных пытках и избиениях», — сказал Леонид Пасечник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что большинство вернувшихся из плена киевских боевиков военнослужащих ЛНР рассказали, что к ним применялось физическое насилие.

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