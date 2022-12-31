Луганск, 31 декабря, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Для жителей Луганской Народной Республики главным событием уходящего года стало воссоединение ЛНР с Россией. Они «ждали этого момента долго, и, наконец, вернулись в большую семью». Об этом 31 декабря заявил временно исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Леонид Пасечник

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Он также подчеркнул в беседе с ТАСС, что 2022 год «стал судьбоносным для Луганской Народной Республики, несмотря на все трудности», с которыми пришлось столкнуться.

«Считаю главным итогом 2022 года вхождение республики в состав Российской Федерации», ― указал Пасечник.

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Как сообщало ИА REGNUM, четыре новых субъекта РФ — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — 30 сентября подписали договоры о воссоединении с Россией. Это решение было принято на основании итогов референдумов, проведённых 23–27 сентября.

30 декабря в Луганской Народной Республике была одобрена новая конституция. Решение Народный совет (парламент) ЛНР принял единогласно.