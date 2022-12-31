Луганск, 31 декабря, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В ЛНР сообщили о практически полном выполнении плана восстановления инфраструктуры республики за 2022 год. Об этом в интервью ТАСС 31 декабря сообщил временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Официальный сайт главы ЛНР Леонид Пасечник

«Города и районы республики с помощью братских регионов нашей страны начали возрождаться: строятся новые дороги, восстанавливаются мосты, больницы, школы, детские сады», — сказал Пасечник.

Также врио главы региона отметил, что в прошедшем году удалось практически полностью выполнить намеченный план по восстановлению. При этом процесс восстановления инфраструктуры ежедневно усугублялся из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее Пасечник также в интервью ТАСС заявил о полном контроле ситуации российскими военнослужащими на линии соприкосновения в ЛНР.