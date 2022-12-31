Луганск, 31 декабря, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Видео, на котором российские спецслужбы осматривают тайник ВСУ с боеприпасами и оружием в пригороде Луганска, опубликовал 31 декабря военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Он пояснил, что российские спецслужбы обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, установив, что всё это предназначалось для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп украинских спецслужб и армии.

На складе найдены ракеты (ПТУР), крупнокалиберный станковый пулемёт ДШК, гранатомёты (РПГ и РШГ), противопехотные мины. Обнаружено, отмечает Марочко, более 50 гранат РГД и Ф-1, 30 с лишним запалов УЗРГМ, а также более сотни тысяч патронов разного калибра.