Луганск, 31 декабря, 2022, 11:00 — ИА Регнум. На данный момент в Луганской Народной Республике (ЛНР) находится порядка 1,2 тысячи пленных киевских боевиков, которых могут свободно посещать сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН. Об этом 31 декабря рассказал врио главы региона Леонид Пасечник.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«В настоящий момент в ЛНР находятся более 1,2 тыс. пленных украинских солдат, не считая тех, которые были освобождены в ходе обменов», — сказал он в интервью ТАСС.

Также врио главы ЛНР подчеркнул, что всех взятых в плен боевиков ВСУ содержат согласно нормам международного права, и добавил, что у сотрудников МКК и ООН нет препятствий в доступе к украинским пленным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы региона ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что Российские военные успешно отбивают попытки боевиков киевского террористического режима прорваться на линии боевого соприкосновения в ЛНР.