Москва, 31 декабря, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Предстоящая новогодняя ночь в Москве не будет по-зимнему холодной. Наоборот, ожидается до плюс 2 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Новый год в Москве

Читайте также: Синоптик рассказал, что 1 января в Москве может быть рекордно тепло

«Ближайшей ночью управление погодой в столице перейдёт к теплому атмосферному фронту, приближающемуся с северо-запада», ― пояснил он в беседе с РИА Новости.

Однако в первой половине дня, по его словам, погоду в российской столице будет формировать уходящий на юго-восток циклон. Пройдёт небольшой, мокрый снег. Погода будет облачной. На дорогах ожидается гололедица.

Ветер будет дуть западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Ранее по теме: Жителей Москвы предупредили о скором ухудшении погоды в столице

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве 1 января 2023 года может быть побит рекорд самой высокой температуры воздуха для этого дня за всю историю метеорологических наблюдений.