Москва, 31 декабря, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Сотрудники российских и западных представительств в ООН на Новый год желают друг другу мира. Об этом первый заместитель российского постпреда при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил в эфире «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Все желают друг другу мира», — заявил Дмитрий Полянский.

По его словам, дипломаты желают друг другу, чтобы год был спокойный, чтобы мир вернулся на какую-то траекторию устойчивого развития и сотрудничества.

«Это желают и нам, и мы желаем в том числе и нашим западным коллегам здесь, с которыми у нас нормальные отношения», — рассказал Дмитрий Полянский.

Западные дипломаты, по оценке Дмитрия Полянского, понимают, что зашли слишком далеко и мир сейчас находится «на очень опасной стадии».

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь председателя Генассамблеи международной организации Полина Кубияк заявила, что бюджет ООН на 2023 год был утверждён на последнем в текущем году заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

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