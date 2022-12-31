Луганск, 31 декабря, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Российские военные успешно отбивают попытки боевиков киевского террористического режима прорваться на линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 31 декабря рассказал врио главы региона Леонид Пасечник.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Как отметил в интервью ТАСС Пасечник, ситуация на линии соприкосновения продолжает оставаться достаточно тяжёлой и сложной.

«Противник не оставляет попыток прорвать оборону и штурмует позиции наших защитников, но эти попытки оборачиваются для украинских нацистов разгромом. Наши военнослужащие контролируют ситуацию на фронте, отбивают атаки врага, защищают рубежи», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что за прошедшие 24 часа войска республики уничтожили до 70 киевских боевиков.