Пасечник: ВС РФ контролируют ситуацию, несмотря на попытки прорыва ВСУ
Пасечник: российские военные контролируют ситуацию, несмотря на попытки ВСУ прорвать оборону
Луганск, 31 декабря, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Российские военные успешно отбивают попытки боевиков киевского террористического режима прорваться на линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 31 декабря рассказал врио главы региона Леонид Пасечник.
Как отметил в интервью ТАСС Пасечник, ситуация на линии соприкосновения продолжает оставаться достаточно тяжёлой и сложной.
«Противник не оставляет попыток прорвать оборону и штурмует позиции наших защитников, но эти попытки оборачиваются для украинских нацистов разгромом. Наши военнослужащие контролируют ситуацию на фронте, отбивают атаки врага, защищают рубежи», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что за прошедшие 24 часа войска республики уничтожили до 70 киевских боевиков.