Москва, 31 декабря, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Долго горящие гирлянды могут привести к пожару. Поэтому не стоит оставлять их включёнными на всю новогоднюю ночь. Об этом предупредила заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева.

Александр Дудин. Ёлка. 1953

В беседе с агентством «Прайм» специалист указала, что если возгорание всё-таки произойдёт, в первую очередь нужно выключить гирлянду и вывести людей из комнаты. При этом Шанаева подчеркнула, что тушить охваченную пламенем искусственную ёлку водой нельзя.

«Синтетика плавится и растекается в процессе горения, а попадание воды на горящую поверхность приведёт к закипанию расплавленной массы и разбрызгиванию горящих капель», ― пояснила эксперт.

Если справиться с огнем самостоятельно не получилось, нужно немедленно вызвать пожарную службу.

Чтобы избежать подобных ситуаций, гирлянды стоит покупать в специализированных магазинах.

Читайте также: Эндокринолог предостерегла от голодания 31 декабря

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд рекомендаций российским гражданам в преддверии Нового года дала врач-эндокринолог. Она посоветовала не голодать весь день 31 декабря, чтобы избежать переедания в новогоднюю ночь.