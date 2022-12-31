Жителям России посоветовали не оставлять включёнными гирлянды на ёлке
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности включённых гирлянд
Москва, 31 декабря, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Долго горящие гирлянды могут привести к пожару. Поэтому не стоит оставлять их включёнными на всю новогоднюю ночь. Об этом предупредила заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева.
В беседе с агентством «Прайм» специалист указала, что если возгорание всё-таки произойдёт, в первую очередь нужно выключить гирлянду и вывести людей из комнаты. При этом Шанаева подчеркнула, что тушить охваченную пламенем искусственную ёлку водой нельзя.
«Синтетика плавится и растекается в процессе горения, а попадание воды на горящую поверхность приведёт к закипанию расплавленной массы и разбрызгиванию горящих капель», ― пояснила эксперт.
Если справиться с огнем самостоятельно не получилось, нужно немедленно вызвать пожарную службу.
Чтобы избежать подобных ситуаций, гирлянды стоит покупать в специализированных магазинах.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд рекомендаций российским гражданам в преддверии Нового года дала врач-эндокринолог. Она посоветовала не голодать весь день 31 декабря, чтобы избежать переедания в новогоднюю ночь.