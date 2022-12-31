Анкара, 31 декабря, 2022, 10:38 — ИА Регнум. На продолжение и усиление интенсивности контактов с Сирией рассчитывают в Турции, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар в интервью Milliyet.

MSC Хулуси Акар

Комментируя состоявшуюся первую за много лет встречу с Сирией на уровне глав минобороны (проходила в России), глава военного ведомства Турции положительно оценил её итоги.

Анкара убедилась, что Дамаск настроен на дальнейшие переговоры, заявил Акар добавив: «Процесс будет продолжен и станет интенсивнее». Пока относительно даты следующей встречи ясности нет, но стороны её планируют.

Акар выразил уверенность, что контакты с Дамаском будут идти «на основе здравого смысла и логики».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в Москве состоялась трёхсторонняя российско-турецко-сирийская встреча на уровне министров обороны: в ней участвовал глава минобороны Сирии Али Махмуд Аббас. Турция заявила, что уберёт свой контингент с сирийской территории.