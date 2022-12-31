Луганск, 31 декабря, 2022, 10:35 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 70 киевских боевиков. Об этом 31 декабря сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 70 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли четыре бронетранспортёра, один танк, три беспилотника и 12 единиц специальной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир одного из российских подразделений рассказал, что на одном из участков запорожского направления боевики киевского террористического режима каждый день обстреливают позиции Вооружённых сил (ВС) РФ, а попытки атак украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) приходится отражать по два-три раза в неделю.