Врач Скрябин: употребление шампанского грозит здоровью зубов
Врач Скрябин: регулярное употребление шампанского грозит здоровью зубов
Москва, 31 декабря, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Регулярное употребление шампанского может поставить под угрозу здоровье зубов. Об этом РИА Новости рассказал заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин.
Врач пояснил, что шампанское опьяняет быстрее, чем белое или красное вино. Это, как полагают ученые, происходит из-за углекислого газа, содержащегося в пузырьках, который ускоряет всасывание алкоголя в кишечнике.
«Углекислый газ, который образуется в результате добавления дополнительного сахара и дрожжей в процессе брожения, может повредить зубную эмаль. Так что имейте в виду, что регулярное употребление шампанского может поставить под угрозу здоровье ваших зубов», — сообщил Валентин Скрябин.
Кроме того, врач предупредил, что шампанское — это высокий риск головной боли и даже мигрени.
Валентин Скрябин отметил, что организм не способен накапливать алкоголь в какой-либо значимой степени, а это значит, что при употреблении алкоголя «тормозится» метаболизм, из-за этого могут возникнуть проблемы с фигурой.
Таким образом, по словам Валентина Скрябина, безопасная доза алкоголя «равна нулю», и врач посоветовал российским гражданам провести праздник трезвыми.
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