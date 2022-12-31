Москва, 31 декабря, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Регулярное употребление шампанского может поставить под угрозу здоровье зубов. Об этом РИА Новости рассказал заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы или с легким паром». Реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР Бокал шампанского

Врач пояснил, что шампанское опьяняет быстрее, чем белое или красное вино. Это, как полагают ученые, происходит из-за углекислого газа, содержащегося в пузырьках, который ускоряет всасывание алкоголя в кишечнике.

«Углекислый газ, который образуется в результате добавления дополнительного сахара и дрожжей в процессе брожения, может повредить зубную эмаль. Так что имейте в виду, что регулярное употребление шампанского может поставить под угрозу здоровье ваших зубов», — сообщил Валентин Скрябин.

Кроме того, врач предупредил, что шампанское — это высокий риск головной боли и даже мигрени.

Валентин Скрябин отметил, что организм не способен накапливать алкоголь в какой-либо значимой степени, а это значит, что при употреблении алкоголя «тормозится» метаболизм, из-за этого могут возникнуть проблемы с фигурой.

Таким образом, по словам Валентина Скрябина, безопасная доза алкоголя «равна нулю», и врач посоветовал российским гражданам провести праздник трезвыми.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу SuperJob, украшение новогодней ёлки, встречи с друзьями и роднёй, покупка и вручение подарков, праздничное застолье — это любимые новогодние традиции в России.