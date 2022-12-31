Мелитополь, 31 декабря, 2022, 10:25 — ИА Регнум. На одном из участков запорожского направления боевики киевского террористического режима каждый день обстреливают позиции Вооружённых сил (ВС) РФ, а попытки атак украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) приходится отражать по два-три раза в неделю. Об этом 31 декабря рассказал командир одного из российских подразделений.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На данный момент ситуация не совсем спокойная… наши позиции атакуются ежедневно, но в основном это ствольная артиллерия. Мелкие диверсионно-разведывательные группы противника пытаются (атаковать — Прим. ред.) раза два-три в неделю», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее примером циничной лжи назвал глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас европейские гарантии Виктору Януковичу в 2014 году в Киеве.