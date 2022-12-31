Анкара, 31 декабря, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Турецкие власти поддерживают суверенитет Сирии, военный контингент на севере страны нужен для борьбы с террористами, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, пишет Sabah.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сирия

Комментируя прошедшие в Москве трёхсторонние переговоры, Акар сказал, что на встрече с российским и сирийским коллегами высказался от лица Анкары за «территориальную целостность Сирии и её суверенитет».

Там же, на встрече, он подчеркнул, что единственная цель пребывания турецких военных в Сирии — борьба с терроризмом, отмечает Акар, добавляя: «Мы отметили, что треть Сирии контролируется террористическими группировками».

По словам турецкого министра обороны, военные борются на севере Сирии как с курдскими формированиями — «Рабочей партией Курдистана», «Отрядами народной самообороны», так и с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочими боевиками.

Что касается минувшей встречи, на ней, по словам Акара, с сирийским коллегой была достигнута договорённость о продолжении контактов.

Напомним, ранее об успешных переговорах с Турцией сообщили в Сирии: Анкара пообещала вывести свой военный контингент с севера САР, хотя ещё месяц назад готовилась начать там наземную операцию против курдов.

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