Пекин, 31 декабря, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Прошедшие 30 декабря переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина подвели черту под крайне сложным 2022 годом, а сложившаяся в настоящее время сложная международная обстановка делает их общение ещё более важным. Об этом 31 декабря заявил приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований «Чунъян» при Китайском народном университете Цзя Минь.

kremlin.ru Российско-китайские переговоры (в режиме видеоконференции)

«Переговоры, которые лидеры провели в конце 2022 года, несомненно, стали особой заключительной чертой, проведённой под этим чрезвычайно тяжелым годом», — приводит его слова РИА Новости.

Также Цзя Минь отметил, что уходящий 2022 год выдался крайне необычным и важным для России и Китая, так как страны в это время столкнулись с сильным внутренним и внешним давлением.

При этом эксперт указал, что, по его мнению, лидерам двух стран, разделяющих одинаковые политические взгляды, в подобный период ещё больше нужно вести объективные, честные и глубокие переговоры для лучшего понимания друг друга, более четкой оценки о направлении развития и стратегических инициативах РФ и КНР и «чтобы не появлялось ошибочных суждений и слепого оптимизма».

«Между лидерами России и Китая действительно сложились тесные, доверительные отношения. Не стоит беспокоиться о том, что они нанесут друг другу удар в спину, как это делают некоторые западные лидеры. Они сотрудничают друг с другом в построении справедливого и разумного миропорядка. Это демонстрирует уровень стратегического сотрудничества между странами и особое взаимодоверие», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований «Чунъян» при Китайском народном университете Цзя Минь заявил, что внешнее давление оказывается на взаимодействие России и Китая, способное смягчить кризис на территории Украины, и это осложняет налаживание ухудшающейся обстановки в мире.