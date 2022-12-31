Берлин, 31 декабря, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Новогоднее обращение к согражданам федерального канцлера Германии Олафа Шольца возмутило аудиторию: он пообещал помогать Киеву, вместо того чтобы говорить о том, что волнует людей, пишет Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Одни читатели газеты заявили, что им было стыдно слушать. Хотелось возмущаться, но не было подходящих слов.

Другие уточнили, что немцев волнует не помощь Киеву, а цены за электроэнергию. Тем более что в этих проблемах виноваты власти Германии, подчёркивают читатели издания.

«Надоело слушать его пустые обещания, прошу, пусть Шольц подаст в отставку», — пишет один из граждан. Слова Шольца о «единении народа» также вызвали отторжение.