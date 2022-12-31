Таллин, 31 декабря, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Один из производителей мяса намерен в 2023 году производить колбасу из собак в Эстонии. Об этом 31 декабря сообщил эстонский новостной портал Lemmikloom.

Пьер Огюст Ренуар. Голова собаки. 1870

Компания, производящая мясную продукцию, опубликовала в местных СМИ рекламу об открытии в 2023 году производства колбасы из собачьего мяса. Сначала эстонцы приняли рекламное объявление за неудачную шутку, но представитель компании подтвердил серьёзность намерений.

«Мы действительно скоро начнем производить стопроцентно органическое собачье мясо», — уточнили в компании. Представитель организации отметила, что для компании популярность идеи о производстве колбасы из собак стала неожиданностью.

Поясняется, что компания собирается выращивать собак особых пород для производства мясной продукции. Как указал представитель организации, колбасные изделия из собачьего мяса поступят в продажу в Эстонии уже в 2023 году.