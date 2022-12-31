Пекин, 31 декабря, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Внешнее давление оказывается на взаимодействие России и Китая, способное смягчить кризис на территории Украины, и это осложняет налаживание ухудшающейся обстановки в мире. Об этом 31 декабря заявил приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований «Чунъян» при Китайском народном университете Цзя Минь.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Что касается российско-украинского конфликта, который находится в фокусе международного внимания, китайская сторона много раз выражала желание продвигать перемирие и переговоры, создавать условия для этого», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Цзя Минь указал, что Пекин старается приложить все возможные усилия для решения этого вопроса, но тяжёлые внешние обстоятельства затрудняют достижение результата.

«Тесное взаимодействие Китая и России, которое может помочь смягчению геополитического конфликта между Россией и Украиной, по-прежнему является объектом внешнего давления и ограничений. Это мешает справляться с ухудшающейся международной обстановкой», — пояснил эксперт.

Также он высказал мнение, что Россия и Китай является двумя крупными ответственными державами и им нужно искать больше точек соприкосновения для того, чтобы «сделать Москву и Пекин площадками по решению глобальных кризисов».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая благодаря действиям лидеров стран вышли на новый уровень.