Москва, 31 декабря, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Украшение новогодней ёлки, встречи с друзьями и роднёй, покупка и вручение подарков, праздничное застолье — это любимые новогодние традиции в России. RT публикует результаты предновогоднего опроса SuperJob.

Сергей Дунчев. Под Новый год. 1951 г

Так, у 15% жителей России любимой традицией являются встречи с друзьями и роднёй, у 12% — украшение ёлки и дома перед праздником, у шести процентов — праздничное застолье и у стольких же — обмен подарками.

Пять процентов любимой новогодней традицией назвали загадывание желания, столько же — сам отдых в Новый год и каникулы. Пять процентов опрошенных назвали оливье традиционным атрибутом праздника.

Кроме того, для трёх процентов опрошенных поход в баню является традицией. Столько же назвали просмотр фильмов, фейерверки, приготовление любимых блюд. Путешествия, встреча Нового года в новом месте стали традиционными для двух процентов жителей России.