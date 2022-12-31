* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Париж, 31 декабря, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Действия радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевики которого в 2001 году взорвали две крупнейшие в мире статуи Будды в Афганистане, напоминает решение киевского режима о сносе памятников императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову в Одессе. Об этом 31 декабря заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

Иван Шилов ИА REGNUM Вандалы

«Это похоже на то, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2001 году сделали со статуями Будды в Бамианской долине», — приводит его слова ТАСС.

При этом Асселино отметил, что в своё время указанные буддийские святыни, которые были высечены скалах примерно в V веке, смогли благополучно пережить нашествие Чингисхана.

«А сейчас пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые, пользуясь идеологизированной интерпретацией ислама, решили стереть историю собственной страны, разрушив эти статуи Будды. На мой взгляд, это сравнимо с тем, что произошло в Одессе», — добавил французский политик.

При этом он уточнил, что действия киевского режима на Украине являются причиной для беспокойства, так как они являются попытками изменить, стереть и переписать историю, и добавил, что Киев устроил «настоящую культурную войну» своей войной с памятниками и запретом русской литературы в учебных заведениях и библиотеках.

«Это вызывает обеспокоенность, потому что тот, кто ищет мира, пытается изучать историю. Желание стереть историю является тоталитарным, и я это нахожу исключительно ужасным», — пояснил Асселино.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе демонтировали памятники российской императрице Екатерине II и великому русскому полководцу Александру Суворову. При этом в течение последнего времени киевским режимом был предпринят ряд подобных варварских мер, которые его представители обосновывают «необходимостью порвать» с русским миром.