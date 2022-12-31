В Британию вышел с Украины сухогруз с подсолнечным маслом
В Британию вышел с Украины в рамках «зерновой сделки» сухогруз с подсолнечным маслом
Анкара, 31 декабря, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Из порта на захваченной Киевом украинской территории 30 декабря в рамках «зерновой сделки» вышел сухогруз, на котором в Великобританию доставляется почти шесть тысяч тонн подсолнечного масла. Об этом 31 декабря сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).
«30 декабря судно Seyma покинуло порт Южный, оно перевозит в Великобританию в общей сложности 5 915 тонн подсолнечного масла в рамках черноморской зерновой инициативы», — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в данный момент в порты на захваченной киевским режимом территории Украины направляются два сухогруза Leo I и Shen Yu 79, прошедшие 30 декабря по морскому гуманитарному коридору.
При этом указывается, что «было подано 65 заявок на участие в инициативе», и добавляется, что в данный момент девять судов ждут разрешения для захода в порты на захваченной Киевом украинской территории и ещё 30 груженых сухогрузов отправления в пункты назначения.
«По состоянию на 30 декабря общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет15 965 575 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1 211 судов: 601 на прибытие в украинские порты и 610 — на выход из них», — заключается в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря Судно MV Greenwich, груженное первой партией российских удобрений, предназначенных для стран Африки, вышло из Южно-Африканской Республики и направилось в Мозамбик.