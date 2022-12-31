Анкара, 31 декабря, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Из порта на захваченной Киевом украинской территории 30 декабря в рамках «зерновой сделки» вышел сухогруз, на котором в Великобританию доставляется почти шесть тысяч тонн подсолнечного масла. Об этом 31 декабря сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

Иван Шилов ИА REGNUM Борт судна

«30 декабря судно Seyma покинуло порт Южный, оно перевозит в Великобританию в общей сложности 5 915 тонн подсолнечного масла в рамках черноморской зерновой инициативы», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в данный момент в порты на захваченной киевским режимом территории Украины направляются два сухогруза Leo I и Shen Yu 79, прошедшие 30 декабря по морскому гуманитарному коридору.

При этом указывается, что «было подано 65 заявок на участие в инициативе», и добавляется, что в данный момент девять судов ждут разрешения для захода в порты на захваченной Киевом украинской территории и ещё 30 груженых сухогрузов отправления в пункты назначения.

«По состоянию на 30 декабря общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет15 965 575 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1 211 судов: 601 на прибытие в украинские порты и 610 — на выход из них», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря Судно MV Greenwich, груженное первой партией российских удобрений, предназначенных для стран Африки, вышло из Южно-Африканской Республики и направилось в Мозамбик.