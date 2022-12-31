Киев, 31 декабря, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Американские ракеты большой дальности ATACMS могут быть поставлены ВСУ в будущем году, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «РБК Украина».

army.mil Пуск ракеты ATACMS

По его словам, всё «будет зависеть и от ситуации на поле боя». Также Киев рассчитывает на поставку американских танков и современных ударных беспилотников.

Оценивая американское участие в вооружении Киева, глава украинской дипломатии заявил, что Украина получила от НАТО небывалую по объёму и многообразию «помощь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США выражают сомнения в том, что Пентагон поставит Киеву ATACMS, о которых просил Зеленский.

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