Санкт-Петербург, 31 декабря, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали в Ростовской области мужчину, подозреваемого в двойном убийстве в Тихвинском районе Ленинградской области. Подозреваемый будет доставлен в Ленобласть для проведения с ним следственных действий. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Напомним, тела мужчины 1972 г. р. и женщины 1979 г. р. с огнестрельными ранениями в голову были обнаружены 28 декабря 2022 года в квартире одного из домов в поселке Мехбаза. Следственным отделом по г. Тихвин СУ СКР по Ленобласти было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

Следствие установило, что к убийству причастен безработный житель Тихвина, в доме которого были найдены три единицы оружия и боеприпасы. Однако задержать предполагаемого преступника по «горячим следам» не удалось.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий был установлен мужчина 1981 г. р., причастный к совершению преступления, который скрылся на территории Ростовской области, — сообщили 31 декабря в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти. — В настоящее время подозреваемый задержан на территории Ростовской области в порядке ст. 91 УПК РФ и с ним проводятся определённые следственные действия. После доставления его в Тихвинский район Ленинградской области, следствием будет направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу».

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя СУ СКР по Ленобласти Сергея Сазина.