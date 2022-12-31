Москва, 31 декабря, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Примером циничной лжи назвал глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас европейские гарантии Виктору Януковичу в 2014 году в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM 31 декабря.

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«Если раньше примером самой циничной лжи и лицемерия была пробирка в руках госсекретаря США на Совбезе ООН с «доказательствами наличия химического оружия» у Ирака (кстати, мы много раз слышали от западных «коллег», что мир с тех пор очень изменился и они теперь другие), то теперь таким примером будут европейские «гарантии» Януковичу в 2014 году в Киеве и «гарантии» по минским соглашениям», — рассуждает Клишас в телеграм-канале.

Ложь, лицемерие, двойные стандарты, неоколониализм, идея собственной исключительности и вседозволенности, отказ от любых обязательств, отрицание международного права и суверенитета государств — вот западные ценности 21го века, перечислил парламентарий.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв также обратил внимание на признания экс-президента Франции Франсуа Олланда вслед за экс-президентом Украины Петром Порошенко и экс-канцлера Германии Ангелой Меркель о том, что Минские соглашения были нужны только как выигрыш времени для накапливания военной мощи Киевом.

«Признания Меркель и Олланда — это фиксация предательства. Юго-Восток тогда ещё Украины был изначально предан Западом, несмотря на словесную мишуру вокруг. Ценой этого предательства стали тысячи человеческих жизней за последние восемь лет гражданской войны на Украине», — констатировал сенатор.

Ранее Олланд вслед за экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Минские соглашения дали Киеву время, чтобы стать сильнее.

Уходящий 2022 год разрушил надежды на взаимоотношения о странами Запада и иллюзию возможности доверительного диалога с ними. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.