Донецк, 31 декабря, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны вооруженных киевских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погиб один человек. Об этом 31 декабря сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

«За минувшие сутки, с 08:00 (совпадает с мск — ред.) 30 декабря до 08:00 31 декабря, в результате обстрелов ВФУ (вооружёнными формированиями Украины — ред.) на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ещё два мирных жителя получили при обстрелах ВСУ ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования бандеровцев в ночь на 31 декабря обстреляли Киевский район Донецка.