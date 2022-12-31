Вашингтон, 31 декабря, 2022, 09:16 — ИА Регнум. О возможных будущих проблемах США из-за поставок Киеву американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot предупредила исследовательская служба Конгресса США. Соответствующий документ 31 декабря приводит RT.

(сс) U.S. Department of Defense Американский ЗРК Patriot

«Поставка комплексов Patriot сейчас, а также вопрос о поставке Украине дополнительных комплексов Patriot в будущем представляют проблемы, которые будут стоять перед Конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности», — говорится в нём.

Также аналитики предупредили, что поставляемая режиму Киева батарея Patriot и ракеты-перехватчики для неё могут быть взяты из существующих подразделений и запасов вооружённых сил США.

При этом специалисты указали со ссылкой на статью Центра стратегических и международных исследований (CSIS), что в случае, если это оружие, к примеру, будет взято для Киева у Центрального или Индо-Тихоокеанского командования американских ВС, то на этих направлениях «могут возникнуть потенциальные риски». А в случае, если будут переданы системы Patriot из запасов на американской территории, это может нарушить циклы подготовки и модернизации.

Кроме того, в документе отмечается, что для того, чтобы обучить киевских боевиков использовать и обслуживать эти ЗРК, необходимы месяцы.

В связи со всем этим аналитики предложили Конгрессу обсудить, каким образом передача систем Patriot отразится на готовности армейских и боевых командований США. В то же время эксперты задались вопросом, станут ли союзники США по НАТО передавать подобные ракетные комплексы Киеву и для чего таковые будут тем использоваться.

«С учётом высокой стоимости ракет-перехватчиков для комплексов Patriot будут ли введены ограничения по типам вражеских систем, против которых будет допустимо применение этих комплексов?» — также добавляется в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря стало известно, что власти США изучают вариант поставки киевскому режиму американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley («Брэдли»).