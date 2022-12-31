Дамаск, 31 декабря, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Войска Турции покинут Сирию — такое решение принято в Анкаре по итогам трёхсторонней встречи министров обороны, прошедшей в Москве, пишет Al-Watan.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По данным источника, близкого к сирийскому руководству, по итогам состоявшихся да днях переговоров их участники согласились, что нужно продолжать диалог, чтобы стабилизировать обстановку в регионе.

Кроме того, в ходе встречи турецкая сторона согласилась на вывод контингента с севера Сирии.

Также обсуждалась проблема Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической. Участники переговоров обсуждали её в контексте связи с США и Израилем.

Напомним, 20 ноября Турция начала на севере Сирии очередную военную операцию по уничтожению курдских формирований. Затем Анкара объявила, что готова перейти к наземной части операции.