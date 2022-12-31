Вашингтон, 31 декабря, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Соединённые Штаты стали страной, где зафиксировано больше всего в мире случаев заражения «поедающей мозг» амебой Naegleria fowleri. Об этом рассказал 30 декабря доктор, полковник медицинской службы Сухопутных войск Таиланда в отставке Чаренчай Сопха.

Иван Шилов ИА REGNUM Мозг

Как уточнил специалист, в США в период с 1995 по 2004 год скончались 23 человека. При этом в Таиланде, по данным минздрава королевства, за 40 лет (с 1982 по 2021 год) было выявлено 17 случаев заражения, 14 из которых оказались смертельными.

Сопха пояснил, что данное заболевание встречается достаточно редко из-за специфического пути инфицирования: человек заражается амёбой только при попадании зараженной воды в нос. Чаще всего, это происходит в открытых водоемах. При этом вода должна быть в носу довольно долгое время для того, чтобы амеба успела попасть в обонятельный нерв.

Также доктор указал на абсолютную невозможность передачи заболевания от человека к человеку, поскольку инкубационный период болезни составляет от трех до семи дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели подростка в США после заражения мозгоядной амебой Naegleria fowleri, которой он, как предполагают местные власти, заразился во время поездки на озеро Мид.