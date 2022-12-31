Москва, 31 декабря, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Срок действия постановления, которое определяет упрощенную процедуру признания дипломов о высшем образовании для жителей Украины и недружественных России стран, заканчивается 31 декабря 2022 года. Об этом ранее сообщалось в соответствующем постановлении правительства РФ.

Анри Тулуз-Лотрек. Экзамен на медицинском факультете.1901

В начале апреля уходящего года российское правительство обнародовало указанный документ на официальном интернет-портале правовой информации.

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2022 года», — говорилось в нём.

При этом, согласно документу, дипломы об образовании прибывших из недружественных стран граждан России признавались в упрощенном порядке, на базе верификации аналогичного образования и без обязательного направления запроса в ту страну, в которой оно было получено.

Также в постановлении украинские граждане были освобождены от необходимости предоставлять оригинал диплома и приложения к нему, и такие документы должны были признавать в течение не более чем восьми дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин заявил, что России не стоит так сильно рассчитывать на дружественные государства, так как она является мощнейшей и богатейшей страной.