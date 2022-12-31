Москва, 31 декабря, 2022, 08:47 — ИА Регнум. России не стоит так сильно рассчитывать на дружественные государства, так как она является мощнейшей и богатейшей страной. Об этом 31 декабря заявил директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва. Кремль

«Не надо так много уповать сегодня на дружественные страны. Что они нам помогут… Ведь вся их дружба, по сути, условна. Каждый, прежде всего, думает о своих интересах. Я бы все эти страны определил скорее как не враждующие с Россией», — приводит его слова РИА Новости.

При этом он отметил, что в человеческом обществе и в отношениях между странами дружбу предпочитают заводить с сильными, а потому России необходимо становиться сильной за счёт своих возможностей и резервов, являющихся, по мнению учёного, поистине необъятными.

Также Бахтизин привёл в качестве примера то, что Россия смогла без существенных последствий расстаться с замороженными странами Запада российским резервами в размере $300 млрд.

«Повторю, у нас богатейшая страна — в недрах России вся таблица Менделеева, в стране самые большие запасы пресной воды, огромные сельхозугодия, лесные массивы… При грамотном управлении всем этим мы можем быть совершенно независимыми», — заключил директор института РАН.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США сообщило, что ограничение цен на нефть и нефтепродукты из России не будет действовать, если сырьё подверглось глубокой переработке в другой юрисдикции.